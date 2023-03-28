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TOGG Afyonkarahisar sokaklarında
TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ TOGG AFYONKARAHİSAR’IN TARİHİ SOKAKLARI KARAHİSAR KALESİ ETEKLERİNE REKLAM ÇEKİMLERİ İÇİN GETİRİLİRKEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN HEYECANLA KARŞILANDI.
AFYONKARAHİSAR 28.03.2023, 09:51
Türkiye’nin otomobili TOGG Afyonkarahisar’ın tarihi sokakları Karahisar Kalesi eteklerine reklam çekimleri için getirilirken vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar’da adeta coşkuyla karşılandı. Kent meydanına getirilen ve buraya indirilen TOGG yaklaşık 10 dakika meydanda kalırken, daha sonra reklam çekimleri için kentin tarihi sokaklarına götürüldü. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan TOGG’u görenler cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.