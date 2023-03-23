Tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp önce kaldırıma ardından tıra çarpa otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

A.B (23) idaresindeki 03 AEA 111 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrula araç öce kaldırıma ardından A.B (52) yönetimindeki 34 BYA 043 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından çevredekileri haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan A.B., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.