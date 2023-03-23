Temiz: “Amacımız seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesini sağlamak”

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, seçimleri güven ve huzur ortamında geçmesi için gerekli çalışmaların hassasiyetlikle yapılacağını vurguladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler hususunda İl Emniyet Müdürlüğünde, Temiz başkanlığında personelin katılımıyla ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı. İlçe Emniyet Müdürleri, karakol ve birim amirleri ile çok sayıda personelin katıldığı toplantıda sunumlar eşliğinde alınacak önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Temiz, emniyet mensupları olarak diğer kolluk güçleri gibi amaçlarının seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, seçim günü görev yapacak personellere teşekkür etti.