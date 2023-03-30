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Taşoluklu sporcular Türkiye Şampiyonu oldu
TAŞOLUK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SPORCULARI YOZGAT’TA DÜZENLENEN MÜSABAKALARDA U-17 KADINLAR GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.
AFYONKARAHİSAR 30.03.2023, 13:42
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu oldu.
U-17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda 40 kilogramda Fatma Yılmaz birinci, 43 kilogramda Yağmur Karabacak birinci, 46 kilogramda Hava Konca ikinci, 43 kilogramda Sudenaz Sakin üçüncü, 49 kilogramda ise Dilara Öner beşinci oldu. Taşoluklu Sporcular takım halinde ise Türkiye Şampiyonu oldu.
Yozgat’ta devam eden güreş müsabakalarında U-20 Şampiyonasında ise Edanur Ersoy Türkiye üçüncüsü oldu.