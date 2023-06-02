Tabelaya çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (79) idaresindeki 03 PE 392 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi. Kazada sürücü M.A., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.