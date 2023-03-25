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Sürü Yöneticiliği Kursu’nda başarı gösteren kursiyerler sertifika verildi
AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘SÜRÜ YÖNETİCİLİĞİ KURSU’NDA BAŞARI GÖSTEREN KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI.
AFYONKARAHİSAR 25.03.2023, 10:14
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Sürü Yöneticiliği Kursu’nda başarı gösteren kursiyerler sertifikalarını aldı.
Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen ‘Sürü Yöneticiliği Kursu’ ilçeye bağlı köylerden Uluköy’de yapıldı. Kurs sonunda başarılı olan 27 kursiyere sertifika verildi. Sertifika törenine Kaymakam Vekili Hakan Kara, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Erdoğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu, ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Erkam Işık, Uluköy Muhtarı Mevlüt Koç ile kursiyerler katıldı.
Kursta büyük ve küçükbaş hayvan sürülerinin güdülmesinde yapılması gerekenler konusunda uzmanlar tarafında kursiyerlere bilgi verildi.