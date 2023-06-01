Şuhut OSB’ye daha fazla yatırımcı gelmesi için fikir alışverişinde bulunuldu
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI, TOPLANTININ OSB’Y DAHA FAZLA YATIRIMCI GELMESİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.
AFYONKARAHİSAR 01.06.2023, 14:11
Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı, toplantının OSB’y daha fazla yatırımcı gelmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantı Kaymakam Harun Reşit Han başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının yapılması planlanan yatırımlara ilişki istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kaymakam Han, OSB’ye daha fazla yatırımcı gelmesinin ilçenin kalkınması noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda yapılacak her çalışmanın değerli olduğunu vurguladı.