Şuhut OSB’ye daha fazla yatırımcı gelmesi için fikir alışverişinde bulunuldu

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı, toplantının OSB’y daha fazla yatırımcı gelmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı Kaymakam Harun Reşit Han başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının yapılması planlanan yatırımlara ilişki istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kaymakam Han, OSB’ye daha fazla yatırımcı gelmesinin ilçenin kalkınması noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda yapılacak her çalışmanın değerli olduğunu vurguladı.