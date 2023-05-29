Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole girip takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (62) idaresindeki 06 VFD 336 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girerek takla attı. Kazada sürücü H.A., yaralandı. Yaralanan sürücü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.