Şap hastalığına karşı alınan önlemler devam ediyor

Afyonkarahisar’da şap hastalığına karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen SAT-2 serotipi şap aşılarını büyükbaş hayvanlara süratle uygulamaya devam ediyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklindim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bölgede çalışmaların ilerleye günlerde de devam edeceği kaydedildi.