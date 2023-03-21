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Şap hastalığına karşı alınan önlemler devam ediyor
Afyonkarahisar’da şap hastalığına karşı önlemler alınmaya devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 21.03.2023, 10:00
Afyonkarahisar’da şap hastalığına karşı önlemler alınmaya devam ediyor.
Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen SAT-2 serotipi şap aşılarını büyükbaş hayvanlara süratle uygulamaya devam ediyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklindim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bölgede çalışmaların ilerleye günlerde de devam edeceği kaydedildi.