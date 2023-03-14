Sandıklı’da reflektör seferberliği

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından köyler gezilerek traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takılıyor.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden çalışma kapsamında Trafik Güvenliği Eylem Planı’nda belirtilen ’Reflektör Tak Görünür Ol’ kampanyası kapsamında traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik Sandıklı Ziraat Odası ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ortaklaşa düzenlediği program kapsamında traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

Bu yılkı program Örenkaya Köyünde 47 traktör sürücüsü katılırken 35 römorka reflektör takılması ile gerçekleşti. Program kapsamında Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, traktör sürücülerine Traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi, Traktör kazalarında koruma demiri ( Rops ) ve kabinin önemi, Araçlarda hız sınırları, Emniyet kemerinin önemi, Kavşaklarda geçiş önceliği, Trafikle ilgili genel kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.