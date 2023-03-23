Sandıklı’da arıcılık yapan üreticilere beslenme şekeri desteği

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde arıcılık yapan üreticilere beslenme şekeri desteği sağlandı.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren ve ‘Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlandı. Kurum koordinesinde ve personellerin gözetimiyle Afyonkarahisar Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla şeker dağıtımı yapıldı. Çok sayıda üreticiye dağıtılan desteklerin farklı ilçelerde de yapılması planlanıyor.