Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler doldu taştı

Afyonkarahisar’da Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camilere akın ederken, cemaat arasında çocuk ve gençlerin sayılarının fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Kentte Ramazan ayı tüm güzellikleri ile yaşanıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler adeta dolup, taştı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise bahçelerde yere serdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldılar. Cami cemaati içerisinde çocuk ve gençlerinin sayılarının fazla olması ise dikkatlerden kaçmadı.