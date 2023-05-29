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Plakasız kullandığı motosiklet ile otomobile çarpan sürücü yaralandı
AFYONKARAHİSAR’DA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
AFYONKARAHİSAR 29.05.2023, 10:48
Afyonkarahisar’da otomobile çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D., idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T., yönetimindeki 06 CZC 694 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.D.’yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ayrıca otomobilde de ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.