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Otomobilde yapılan aramada 2 kilogram 290 gram skunk isimli uyuşturucu le geçirildi
AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE 2 KİLOGRAM 290 GRAM SKUNK İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 31.03.2023, 11:09
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde 2 kilogram 290 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Dazkırı Polis Merkezi Amirliği ekipleri karayolunda denetim yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada 2 kilogram 290 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından R.A., isimli şahıs gözaltına alındı.