Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında öğretmen ve öğrenciler birlikte çifte telli oynayıp, demir dövüp, yaktıkları ateşin üstünden atladı.

Şuhut Gazipaşa Ortaokulu’nda Nevruz dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Nevruz kutlama törenleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Konuşmaların yapıldığı programda demir dövüldü, halat çekme yarışı gibi oyunlar oynandı. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte çifte telli oynadıkları kutlama ateşin üstünden atlama oyunu ile sona erdi.