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Mor beyazlılar 1 puanı deplasmandan güçlükle koparabildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde istediği başarıyı bir türlü yakalayamazken, morbeyazlı ekip hafta sonu oynadığı Ankaraspor maçından da 1 puanı güçlükle koparabildi.

AFYONKARAHİSAR 27.03.2023, 13:27
Mor beyazlılar 1 puanı deplasmandan güçlükle koparabildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde istediği başarıyı bir türlü yakalayamazken, morbeyazlı ekip hafta sonu oynadığı Ankaraspor maçından da 1 puanı güçlükle koparabildi.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu ligin 28. haftasında Ankaraspor’un konuğu oldu. Karşılaşmada 2-0 öne geçen mor beyazlılar rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı. 1 puanı güçlükle alan Afyonspor puanı 39’a çıkararak averaj farkıyla 8. sıradaki yerini korudu.

Jetler ligin 29. haftasında ise Tarsus İdman Yurdunu konuk edecek.

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