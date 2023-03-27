Son Dakika
Mor beyazlılar 1 puanı deplasmandan güçlükle koparabildi
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde istediği başarıyı bir türlü yakalayamazken, morbeyazlı ekip hafta sonu oynadığı Ankaraspor maçından da 1 puanı güçlükle koparabildi.
AFYONKARAHİSAR 27.03.2023, 13:27
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde istediği başarıyı bir türlü yakalayamazken, morbeyazlı ekip hafta sonu oynadığı Ankaraspor maçından da 1 puanı güçlükle koparabildi.
Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu ligin 28. haftasında Ankaraspor’un konuğu oldu. Karşılaşmada 2-0 öne geçen mor beyazlılar rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı. 1 puanı güçlükle alan Afyonspor puanı 39’a çıkararak averaj farkıyla 8. sıradaki yerini korudu.
Jetler ligin 29. haftasında ise Tarsus İdman Yurdunu konuk edecek.