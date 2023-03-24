Miniklerden depremzedelere destek

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Hasan Karaağaç 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremden etkilenen kardeşlerine bağışladı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı’yı aileleriyle ziyaret eden minikler, depremzedeler için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları teslim etti. İl Müftüsü Kazancı, "Evlatlarımızın yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı." ifadelerini dile getirerek, bu hassasiyetlerinden dolayı minik öğrencilere, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik edip, emeği geçenlere teşekkür etti.