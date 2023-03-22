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Minibüsün patpatla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 22.03.2023, 11:31
Minibüsün patpatla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da patpat diye tabir edilen tarım aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Bademli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., yönetimindeki 03 AAF 519 plakalı minibüs yol ayrımında henüz belirlenemeye bir sebepte ötürü H.İ.Ç., isimli şahsın kulladığı patpat isimli tarım aracı ile çarpıştı. Kazanın ardında yaralanan patpat sürücüsü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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