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Köylülere saz yangınları ve usulsüz saz kesimiyle ilgili bilgilendirme yapıldı
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) AFYONKARAHİSAR 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN KÖYLÜLERE SAZ YANGINLARI, USULSÜZ SAZ KESİMLERİ VE KAÇAK AVCILIKLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI.
AFYONKARAHİSAR 25.03.2023, 10:25
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından köylülere saz yangınları, usulsüz saz kesimleri ve kaçak avcılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.
DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Akşehir-Eber ulusal öneme haiz sulak alanlarda meydana gelen saz yangınları, usulsüz saz kesimleri ve kaçak avcılıkla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı. Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde ve Çay ilçesi Çayırpınar köyünde, DKMP Bolvadin Şefi Burcu Pınar tarafından yapılan bilgilendirmede göl ve sulan alanların gelecek nesillere aktarılmasında bilinçlenmenin önemli olduğu vurgulandı.