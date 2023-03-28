Korkmaz, nöbetçi personellerle iftar yaptı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi’nde nöbetçi personellerle iftar yaptı.

Hastanede nöbetçi personel ile iftar yapan Korkmaz, servisleri de ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Nöbetçi personelden bilgi alıp hastalarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Korkmaz’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu’da eşlik etti.