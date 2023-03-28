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Korkmaz, nöbetçi personellerle iftar yaptı
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. SERHAT KORKMAZ, ŞUHUT DEVLET HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.
AFYONKARAHİSAR 28.03.2023, 11:24
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi’nde nöbetçi personellerle iftar yaptı.
Hastanede nöbetçi personel ile iftar yapan Korkmaz, servisleri de ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Nöbetçi personelden bilgi alıp hastalarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Korkmaz’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu’da eşlik etti.