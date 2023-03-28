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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca orta refüje girdi
AFYONKARAHİSAR’DA BİR ANDA ÖNÜNE ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ORTA REFÜJE GİRDİ.
AFYONKARAHİSAR 28.03.2023, 10:21
Afyonkarahisar’da bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje girdi.
Kaza, Bolvadin-Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ADB 244 plakalı otomobili ile yolda ilerleyen T.F., isimli sürücü bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ardından T.F.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından otomobilde maddi hasar meydana geldi.