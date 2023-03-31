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Kaymakam Bilici: “Gençlerin spora yönlendirilmesi çok önemli”
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ KAYMAKAMI OSMAN BİLİCİ, SPORUN VE SPORCUNU HER DAİM DESTEKÇİSİ OLDUKLARINI VE GENÇLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.
AFYONKARAHİSAR 31.03.2023, 13:52
Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, sporun ve sporcunu her daim destekçisi olduklarını ve gençlerin spora yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Emirdağ ilçesinde yaşayan Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Başoğlu antrenörü ile birlikte şampiyona dönüşü Kaymakam Bilici’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Bilici, Başoğlu’nu Türkiye’ye kazandırdığı bu gurudan dolayı tebrik ederek, sporun ve sporcuya her daim destek vereceklerini kaydetti. Ziyaret Kaymakam Bilici’nin, Başoğlu’na çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.