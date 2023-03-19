Kavşakta yaşanan kazada ikisi bebek 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ikisi bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., (28) idaresindeki 31 AKT 737 plakalı otomobil kavşakta M.T. (31), yönetimindeki 34 EKZ 877 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlarda bulunan S.S., P.K. (28), D.K.(2), N.T (32) ve Y.T.(3) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.