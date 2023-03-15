Kaçak alkol operasyonunda 4 gözaltı

Afyonkarahisar’da kaçak alkol sattığı öne sürülen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alınırken, operasyonda litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede ikamet eden C.K., H.E., M.E. ve U.T.G., isimli şahısların sahte, kaçak alkol ticareti yaptığını tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 25 litre viski, 10 litre rakı, 100 gram alkol üretiminde kullanılan alkol kiti, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara toplamda 10 bin 981 TL idari para cezası kesildi.