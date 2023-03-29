Jandarma ekiplerinin kar mesaisi

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sürekli devriye gezerek yolda güvenlik önlemi aldı.

Kent genelinde gece etkili olan kar yağışı sonrası İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri adeta mesai mefhumu gözetmeden çalıştı. Vatandaşların can güvenliği için 24 saat boyunca devriye gezen ekipler Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda güvenlik önlemi aldı. Jandarma ayrıca karayollarının ekiplerinin yolda tuzlama ve yol küreme çalışmalarına da destek oldu.