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Jandarma ekiplerinin kar mesaisi
AFYONKARAHİSAR’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI AFYONKARAHİSAR-ESKİŞEHİR KARAYOLUNDA İHSANİYE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER YOL SÜREKLİ DEVRİYE GEZİP GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI.
AFYONKARAHİSAR 29.03.2023, 14:13
Afyonkarahisar’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sürekli devriye gezerek yolda güvenlik önlemi aldı.
Kent genelinde gece etkili olan kar yağışı sonrası İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri adeta mesai mefhumu gözetmeden çalıştı. Vatandaşların can güvenliği için 24 saat boyunca devriye gezen ekipler Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda güvenlik önlemi aldı. Jandarma ayrıca karayollarının ekiplerinin yolda tuzlama ve yol küreme çalışmalarına da destek oldu.