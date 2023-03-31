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İscehisar’da arpa ve buğday verimliliği incelendi
AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE EKİMİ YAPILAN FARKLI ÇEŞİTLERDEKİ ARPA VE BUĞDAY VERİMLİLİĞİ İNCELENDİ.
AFYONKARAHİSAR 31.03.2023, 13:36
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde ekimi yapılan farklı çeşitlerdeki arpa ve buğday verimliliği incelendi.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İscehisar ilçesinde yerli ve milli tohumların demonstrasyon çalışmaları çerçevesinde inceleme yapıldı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünce tescilli olan arpa ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğünce tescili yapılan ekmeklik buğdayın verimlilikleri incelendi. Bölgede ürün gelişim kontrolleri yapılmaya devam edeceği kaydedildi.