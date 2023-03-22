İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Afetin ardından bölgeye giden ekipler su, kanalizasyon ve yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler Hatay’da su kanalı açma çalışmaları yürütürken, bunun yanında çadır kentlere içme suyu şebeke çalışmaları da yürütüyor. 6 kişilik İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.