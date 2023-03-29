İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2 Nisan’a kadar hafta sonu da açık olacak

Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine esas olmak üzere vatandaşlarımız tarafından TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, adres kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri 08.30- 17 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı 18 ilçe nüfus müdürlüğümüz açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi.