İhsaniye’de çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çiftçilere yönelik tarımsal kuraklık ve az su isteyen tarım ürünleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme, Devlet Su İşleri (DSİ) 183. Şube Müdürlüğü ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası, Ayazini ve Bayramaliler köylerinde ‘Tarımsal Kuraklık, Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri İle Bölgemize Uygun Kuraklığa Dayanıklı ve Az Su İsteyen Bitki Deseni’ konularında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ayrıca çiftçilerin soruları da cevaplandırılarak, üretimde kurumların her zaman yanlarında olduğu belirtildi.