Hocalar’da hayvan hastalıklarıyla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar Hocalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler küçükbaş hayvanlara küpeleme, veba ve brucella aşısı, köpeklere ise kimliklendirme kapsamında mikroçip uygulaması ve kuduz aşısı yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mücadele çalışmalarına hız verdi.