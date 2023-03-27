Halk oyunlarının yıldızı Çobanlar oldu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.

İlkokul ve Ortaokul kategorisinde yarışan okullar birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. Tınaztepe Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalarda minikler ve yıldızlar kategorilerinde Yüksel Varlı İlkokulu, Neziha Arslan Okulları, Çobanlar Yavuz Selim Ortaokulu ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu katıldı.

Miniklerde Yüksel Varlı İlkokulu 80,33 puanla birinci olurken yıldızlarda düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda yapılan yarışmalarda Çobanlar Yavuz Selim Ortaokulu 87,67 puanla birinci oldu. Neziha Arslan Okulları 84,67 puanla ikinci ve Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 79,50 puanla üçüncü oldu.

Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışları sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.