Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimde Gübre Takip Sistemi (GTS) teknik elemanları gübre bayilerinde DNA Barkod denetimi yaparak, gübrelerin standartlara uygun olup olmadığını inceledi. gübrelerin içeriğine uygulanan DNA barkodun analiz edilerek son kullanıcısına ulaşılabilmesi, el yapımı patlayıcı imalinde kullanılan gübreleri amacı dışında kullananların belirlenerek cezalandırılmasında önemli rol oynayan

Gübre Takip Sistemi (GTS) ile de gübre çuvallarına marker uygulaması da yapıldı.