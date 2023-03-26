Girdikleri iki evi de soyup soğana çeviren 2 şahıstan biri tutuklandı
AFYONKARAHİSAR’DA GİRDİKLERİ EVLERDEN BEYAZ EŞYA, YATAK YORGAN, KAHVE MAKİNESİ VE PERDE DAHİ ÇALAN BİRİ KADIN İKİ KİŞİ POLİSİ BAŞARILI TAKİBİ İLE YAKALANDI. KAMYONETE YÜKLEDİKLERİ ÇALDIKLARI EŞYALARLA YAKALANAN ŞAHISLARDAN BİRİ TUTUKLANDI.
Afyonkarahisar’da girdikleri evlerden beyaz eşya, yatak yorgan, kahve makinesi ve perde dahi çalan biri kadın iki kişi polisi başarılı takibi ile yakalandı. Kamyonete yükledikleri çaldıkları eşyalarla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dörtyol mahallesinde oturan O.K., isimli şahıs evinden buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, kahve makinesi, salıncak, perde ve halılarının çalındığı söyleyerek polise başvurdu.
Aynı mahallede oturan R.Y.’de yine aynı gün evindeki 2 televizyonun, çamaşır makinesi, fırın, yatak odası takımı, bulaşık makinesi takımı ve kahve makinelerinin çalındığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler olayın yaptıkları incelmelerde olayın 03 BP 499 plakalı kamyonet ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler 5’i hırsızlıktan 10 suç kaydı olan S. Cimbil (29) ve 5 suç kaydı olan M. Gül’ü (34) yakaladı. Şahıslarla birlikte kamyonette ele geçirile eşyaların büyük bir kısmı sahiplerine iade edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S. Cimbil tutuklanarak cezaevine gönderildi.