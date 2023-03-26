Girdikleri iki evi de soyup soğana çeviren 2 şahıstan biri tutuklandı

Afyonkarahisar’da girdikleri evlerden beyaz eşya, yatak yorgan, kahve makinesi ve perde dahi çalan biri kadın iki kişi polisi başarılı takibi ile yakalandı. Kamyonete yükledikleri çaldıkları eşyalarla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dörtyol mahallesinde oturan O.K., isimli şahıs evinden buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, kahve makinesi, salıncak, perde ve halılarının çalındığı söyleyerek polise başvurdu.

Aynı mahallede oturan R.Y.’de yine aynı gün evindeki 2 televizyonun, çamaşır makinesi, fırın, yatak odası takımı, bulaşık makinesi takımı ve kahve makinelerinin çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler olayın yaptıkları incelmelerde olayın 03 BP 499 plakalı kamyonet ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler 5’i hırsızlıktan 10 suç kaydı olan S. Cimbil (29) ve 5 suç kaydı olan M. Gül’ü (34) yakaladı. Şahıslarla birlikte kamyonette ele geçirile eşyaların büyük bir kısmı sahiplerine iade edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S. Cimbil tutuklanarak cezaevine gönderildi.