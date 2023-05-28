Genel Başkan Uysal: “Bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye’nin nasıl bir siyasal zeminde nefes alıp vereceğini belirleyecek”

Oyunu Afyonkarahisar’da kullanan Demokrat Parti (DP) Geel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Gültekin Uysal, “Bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye’nin nasıl bir siyasal zeminde nefes alıp vereceğini belirleyecek” dedi.

Başkan Uysal, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çerçevesinde oyunu Selçuklu İlkokulu’nda kullandı. Oy verme işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye’nin nasıl bir siyasal zeminde nefes alıp vereceğini belirleyecek. Önemli bir dönüm noktası. Türk demokrasisinin de en zor sınavı. Pek çok zorluğu göğüsleyerek geliyoruz. İftira kampanyalarını göğüsleyerek geliyoruz. Bir parti ile değil adeta bir parti devleti ile rekabet ederek geliyoruz. Buna rağmen mazeretlere sığınmadık ama bunu da tarihe kayıt düşmek adına ifade borcumuz var. Biz bu ülkede tüm vatandaşlar eşit haklara sahip olsun, tüm vatandaşlarımız hukukundan emin olsun, işleyen bir demokrasi ve hukuk düzeni olsun, eşit fırsatlara sahip olalım diye mücadele veriyoruz. Bu açıdan mücadelemiz Demokrat Parti olarak da ortak paydada buluşan partiler olarak da inşallah devam edecektir. Gençlerimizin doğduğu topraklarda gelecek hayali kurabileceği bir Türkiye’yi gerçekleştireceğiz” dedi.