Flamingoların göç yolundaki molaları dron ile görüntülendi

Flamingoların göç yolunda Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.

Uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip olan flamingolar Eber Gölü’nde görüntülendi. Büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşayan flamingolar göç yolunda Eber Gölü’nde mola verdi. Yaklaşık 5 dakika bölgede duran flamingoların ardından göç yolunu izleyerek gözlerden kayboldular.