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Flamingoların göç yolundaki molaları dron ile görüntülendi
FLAMİNGOLARIN GÖÇ YOLUNDA AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ EBER GÖLÜ’NDE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
AFYONKARAHİSAR 25.03.2023, 10:12
Flamingoların göç yolunda Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.
Uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip olan flamingolar Eber Gölü’nde görüntülendi. Büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşayan flamingolar göç yolunda Eber Gölü’nde mola verdi. Yaklaşık 5 dakika bölgede duran flamingoların ardından göç yolunu izleyerek gözlerden kayboldular.