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Emirdağspor gol olup yağdı

Afyonkarahisar’da Süper Amatör Lig maçında Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor’u 7-0’lık skorla geçti.

AFYONKARAHİSAR 23.03.2023, 11:55
Emirdağspor gol olup yağdı

Afyonkarahisar’da Süper Amatör Lig maçında Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor’u 7-0’lık skorla geçti.

Süper Amatör Ligde şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala garantileyen Emirdağspor, kendi sahasında akşam maçında Çobanlar Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma Emirdağspor’un ilk ve ikinci yarıda bulduğu goller ile 7-0 sona erdi. Karşılaşmayı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve protokol üyeleri de tribünde izledi.

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