Emirdağspor gol olup yağdı

Afyonkarahisar’da Süper Amatör Lig maçında Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor’u 7-0’lık skorla geçti.

Süper Amatör Ligde şampiyonluğunu bitime 5 hafta kala garantileyen Emirdağspor, kendi sahasında akşam maçında Çobanlar Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma Emirdağspor’un ilk ve ikinci yarıda bulduğu goller ile 7-0 sona erdi. Karşılaşmayı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve protokol üyeleri de tribünde izledi.