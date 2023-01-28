Emirdağ Gençlik Merkezi ara tatilde büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde açılan Gençlik Merkezi yarı yıl tatilinde öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve faaliyetlerle ara tatilde de gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Resim kursundan ingilizce kursuna, jimnastik kursundan spor akademisine kadar birçok kursta, öğrenciler hem kendilerini geliştiriyor hem de yeni şeyler öğreniyorlar.