Dinlenme tesislerinde denetim yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dinlenme tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde ki dinlenme tesislerinde kış öncesi incelemelerde bulundu. Kaymakam Sülün beraberinde trafik polisi ve jandarma personeli ile birlikte Adinlenme tesislerinde kış öncesi incelemelerde bulunarak alınan kış tekbirleri hakkında bilgiler edindi.