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Çiçek açan meyve ağaçları kar altında görüntülendi
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇESİNDE MART AYININ İLK HAFTASI SICAK HAVANIN ETKİSİYLE ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLAR, DÜN GECE YAĞAN YAĞIŞ SONRASI KAR ALTINDA KALDI. MEYVE AĞAÇLARININ AÇAN ÇİÇEKLERİNİN KAR ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ İSE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.
AFYONKARAHİSAR 29.03.2023, 13:43
Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde mart ayının ilk haftası sıcak havanın etkisiyle çiçek açan ağaçlar, dün gece yağan yağış sonrası kar altında kaldı. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin kar altındaki görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.
Sandıklı’da, mart ayının girmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Dün itibariyle ise ilçede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü ilçede kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ilçede kiraz, erik ve badem gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu.