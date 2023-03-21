CHP’li Köksal’ın vefat eden babası toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın vefat eden babası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Köksal’ın emekli öğretmen olan babası İsmail Pala Ankara’da vefat etti. Pala’nın cenazesi ardından Afyonkarahisar’a getirildi. Pala için ikindi namazı sonrası Paşa Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, protokol üyeleri ve Pala ailesinin sevenleri katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Pala’nın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.