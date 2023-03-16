Bariyerlere çarpıp devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., (49) idaresindeki 33 AJK 324 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle böyle jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü B.A.’yı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.