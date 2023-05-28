Aynı istikamette giden otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerleyen B.K., idaresindeki 06 S 7231 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.Ç.’nin kullandığı 03 ZB 607 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol ortasında kalarak durabildi. Kazada Ö.Ç. ve M.Ç., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.