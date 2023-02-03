Afyonspor, Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Batman Petrol Spor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip yarın (4 Şubat Cumartesi) günü kendi evinde Batman Petrol Spor’u konuk edecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile devama etti. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile sona erdi.