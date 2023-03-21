Afyonspor, başarısız sonuca rağmen yerini korumayı bildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu aldığı yenilgiye rağmen ligde bir maç eksiği ile 8. sıradaki yerini korumayı başardı.

Mor beyazlı ekip hafta sonu evinde oynadığı Esenler Erokspor maçını 3-0 kaynederek haftayı puansız kapattı. Jetler aldığı yenilgiye rağmen rakiplerinin de aldığı başarısız sonuçların ardından ligdeki yerini koruyarak 8. sırada kaldı. 38 puanlı Afyonspor, 28. haftasında ise Ankaraspor’un konuğu olacak.