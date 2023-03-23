Afyonspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak. Maçı hazırlıklarına verile aranın ardından başlaya jetler idmanı Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile idman sona erdi.