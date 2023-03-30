Afyonkarahisar’dan deprem bölgesindeki besicilere 27 tır ve 4 kamyon yem gönderildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki besicilere 27 tır ve 4 kamyon hayvan yemi gönderildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Afyonkarahisar’da birçok kurum ve kuruluş bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’de, bölgeye tır ve kamyonlarla hayvan yemi gönderdi. Yardımlarla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Deprem afetinde canlarımızı yitirdik. Birçok vatandaşımız ve diğer canlı dostlarımız enkaz altında kalarak can verdiler. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız deprem afetinin oluşturduğu yaraları sarmak için maddi manevi seferber oldular. Bizde kurum olarak depremin ilk günlerinden itibaren personelimizle bölgedeki yardım çalışmalarında görev aldık. Aynı zamanda bölgedeki hayvanların ihtiyaçları için çalışmalarımızı sürdürdük. Müdürlüğümüz koordinesinde ilimizden afet bölgesine bugüne kadar 27 tır ve 4 kamyon hayvan yemi sevkiyatını gerçekleştirdik. Bu yardımlarda katkı sağlayan tüm hayırsever işletmelerimize teşekkür ederiz. Çiftçilerimizin her daim yanındayız” ifadelerine yer verildi.