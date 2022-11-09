Afyonkarahisar’da şehidin adı ’Sanat Atölyesi’nde yaşatılacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Nurten Telek İlkokulu Müdürü Ahmet Turan, Sanat Atölyesi’nin yapımında büyük emekleri olan Kardeş Köy Okulları Topluluğunun Kurucusu Hilal Kalafat’a teşekkür etti. Turan, “Açılışını yapacağımız bu sanat atölyesinde resim ve müzik alanlarında ders dışı egzersiz çalışmaları yapılacak olup, öğrencilerimizin tamamını bu atölyeden faydalandırıp, aralarında müzik ve resim alanlarında özel yetenekli olan öğrencilerimizi erkenden tespit ederek, kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamak öncelikli amacımızdır. Bu sanat atölyemizin oluşmasında Kardeş Köy Okulları Topluluğunun Kurucusu ve Başkanı Hilal Kalafat’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kardeş Köy Okulları Topluluğunun Kurucusu ve Başkanı Hilal Kalafat, “Türk milletinin birlik ve beraberliğini, nice çocuklarımızın bu topraklarda özgürce büyümesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin adına devlet okullarında ve devlete bağlı kurumlarında şehitlerimizin adına kütüphaneleri, sanat atölyeler ve restorasyonlar gibi çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Amacımız bu vatan için canlarını genç yaşta feda eden şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. İlimiz başta olmak üzere 81 ilde valiliklerimizin izniyle projeler yapıyoruz. Bugün Kayseri’den Afyonkarahisar’a köprü olduk. Böylesine güzel bir okulda da Şehidimiz Ertuğrul Taciroğulları’nın ismini yaşatmak bizlere de onu ve gurur vermektedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından şehit ailesinin de katılımıyla ‘Şehit Ertuğrul Taciroğulları Sanat Atölyesi’ açıldı. Programa katılan misafirler tarafından Sanat Atölyesi gezildi.