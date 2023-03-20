Afyonkarahisar’da masa tenisi birincileri ödüllerini aldı

Afyonkarahisar’da Masa Tenisi Büyükler Ferdi İl Birinciliği müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar neticesinde tamamlandı. Final maçları sonucunda düzenlenen ödül töreni ile sporcular madalyalarını aldı.

Afyonkarahisar’da farklı spor branşlarında karşılaşmalar devam ediyor. 16 kadın 37 erkek sporcunun katıldığı masa tenisi ferdi müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Maçlar sonucunda; erkekler kategorisinde Ahmet Okultaş birinci, Ala Muhammet ikinci, Emre Erkli üçüncü, Mevlüt Kiraz dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Beyza Arife Eşgin birinci, Şaziye Nur Yaska ikinci, Azize Elif Kaya üçüncü, Semiha Yaska dördüncü oldu.

Final maçlarından sonra düzenlenen ödül töreni ile başarılı olan sporculara madalyaları; İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Fahrettin Kayar tarafından takdim edildi.