Afyonkarahisar’da gıda denetimleri arttırıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan gıda kontrol görevlileri Ramazan ayı dolayısıyla gıda arzını dikkate alarak denetimlerine hız verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü İbrahim Acar denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceğini ifade etti. Acar, “Kanun çerçevesinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ramazan ayı boyunca, özellikle tüketimi artan ekmek, tatlı, unlu mamüller, şekerli mamüller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri sektörlerinde İl Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller hız kesmeden devam ediyor. İş yerlerinin niteliği ve gıda maddelerinin uygunluğu konusunda denetimlerini titizlikle sürdüren gıda kontrol görevlileri üretimde kullanılan hammaddeler dahil üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı şekilde incelemektedir. Şu ana kadar yapılan denetimlerde önemli bir sorun ile karşılaşılmamış olması üreticilerin konuya verdiği önemin aynı zamanda ilimizde gıda güvenilirliğinin iyi bir noktaya gittiğinin göstergesidir. Sıkılaştırılmış denetimler ramazan ayı boyunca hız kesmeden devam ettirilecek olup vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesi için her türlü çaba gösterilmeye edilecektir. Tüketicilerin herhangi bir olumsuzlukta karşılaşmalı durumdan alo ’174 Gıda’ hattını aramaları yeterlidir” dedi.