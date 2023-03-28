Afyonkarahisar’da atletizm müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar’da 264 sporcunun katıldığı yıldızlar ve küçükler atletizm müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdim edildi.

Atletizm müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Karşılaşmalar; uzun atlama, gülle atma, cirit atma, koşu, engelli koşu, yüksek atlama, disk atma ve fırlatma topu alanlarında gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahasında düzenlenen müsabakalarda başarı gösteren sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Final müsabakalarının ardından Atletizm pistinde düzenlenen ödül töreni ile başarı gösteren sporculara kupa ve madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından takdim edildi.